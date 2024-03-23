Олександр Сирський зауважив, що за десять років війни тимчасові органи військового управління, а також райони відповідальності угруповань військ формували та змінювали відповідно як до оперативної обстановки, так і поточних викликів.

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Мета – спростити і підвищити якість

Нині, за словами головнокомандувача ЗСУ, з урахуванням досвіду бойових дій, відбуваються організаційні заходи. А їхня головна мета – спростити та максимально підвищити як якість, так і оперативність управління.

Сирський зазначив, що деякі угруповання військ (сил) переформатують. Передовсім мовиться про управлінський кадровий потенціал. Його грамотний, а також раціональний перерозподіл.

Один з моїх пріоритетів – налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії російської федерації з перших днів повномасштабного вторгнення,

– наголосив Сирський.

Він також додав, що важливо більше уваги приділяти відпочинку наших захисників, доукомплектуванню озброєнням, а також військовою технікою. Також важливе загальне відновлення боєздатності бригад. За словами Сирського, відповідний процес уже запустили. І надалі він лише набиратиме обертів.

Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу,

– підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський про ситуацію на Сході

21 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву. За його словами, Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку у східних областях України.

Провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на цей час Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України,

– написав він.

Крім того, головнокомандувач висловив подяку французькому уряду та народові за постійну та послідовну підтримку нашої держави. Він також окремо подякував за допомогу з підготовки наших військовослужбовців на території Франції.