Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Карта боїв поблизу Бахмута: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Українські захисники відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ тримають оборону на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти 10 разів, за підтримки авіації, атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.

Херсонський напрямок. Тут ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.

Які втрати у ворога