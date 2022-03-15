Россия может объявить дефолт уже завтра – из-за мелкого долга в 117 миллионов долларов

В среду 16 марта Россия должна выплатить всего 117 миллионов долларов. Но непременно в валюте. Это может спровоцировать первый дефолт в истории современной России.

Bloomberg описал три сценария поведения России в данной ситуации. И в 2 из 3 вариантов стране грозит дефолт.

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Россия не может производить расчеты в долларах, а рубли никому не нужны

Правительство России говорит, что весь долг будет обслуживаться, но это будет происходить в рублях. Дело в том, что санкции, введенные из-за российской агрессии, не позволят расчеты в долларах.

Невыплата или оплата в местной валюте вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 миллиардов долларов, которые есть как у правительства, так и у российских компаний, включая Газпром, ЛУКОЙЛ и Сбербанк.

В понедельник 14 марта Минфин России выпустил распоряжение о выплате 117 миллионов долларов, хотя валюту не указал. Использование рублей не подходит исходя из условий этих облигаций.

Но если Россия не выполнит свои обязательства 16 марта, технически у нее есть 30-дневный льготный период, чтобы исправить ситуацию.

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