Ситуация тревожная и не является обычной пропагандой. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Украина не хочет войны

По словам Подоляка, у нашего государства нет желания вступать в боевые действия. Подоляк подчеркнул, что Украина не собирается совершать какие-либо наступательные операции на Донбассе.

Что это за так называемая "эвакуация"? По всей вероятности, оккупанты сами же обстреляют одну из таких "эвакуационных" колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив. Мы призываем российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого-то и "эвакуировать", то свою военную технику, диверсантов и оккупационные структуры,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что оккупанты используют всю свою фантазию, чтобы хоть как-то оправдать провокационные действия, направленные на обострение.

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