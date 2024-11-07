Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что лидер республиканцев, по результатам голосований, будет иметь большинство и в Сенате США, и в Палате представителей. В его руках будет сосредоточена едва ли не абсолютная власть.
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Россия может ошибиться
Максим Несвитайлов отметил, что Дональд Трамп настроен на быстрые решения. Есть предположение, что он может как можно быстрее связаться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить решение конфликта на территории Украины.
Но Россия сейчас находится в сильной позиции. Это, неожиданно, может сыграть нам на руку. Россияне имеют успехи на поле боя, Путин смог субъективироваться на международной арене, в частности поездка в Монголию и саммит БРИКС. Такие события могли добавить слишком большой уверенности в своих силах,
– сказал политолог.
Он предположил, что это приведет к значительным ошибкам. Путин может попытаться, на фоне успехов, давить на Трампа, считая себя непобедимым. Это, вероятно, сыграет "злую шутку" с Россией, ведь неизвестно, как будет действовать новый президент США в ответ.
Обратите внимание! Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поздравлять Трампа с победой на выборах, поскольку США "остаются недружественной страной". В Кремле допустили возможность диалога о прекращении войны в Украине, но только после того, как он официального станет президентом.
Позиция Украины
За время предвыборной кампании Трампа руководство Украины заняло, по мнению Несвитайлова, разумную позицию. Говорится о положительных отзывах о лидере республиканцев и заявлениях о готовности сотрудничать с ним для достижения мира на украинских землях.
Наше государство лояльностью и восприятием мыслей Трампа может попытаться получить что-то необходимое для победы в войне с Россией. Новый президент США человек эмоциональный, он часто может принимать быстрые решения,
– высказался политолог.
Он добавил, что Украина имеет "окно возможностей", однако будет ли абсолютный успех пока неизвестно.