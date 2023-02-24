Угрожают не только "Шахиды": Россия может получать ударные дроны еще и от Китая

Пекин всячески открещивается от заявлений о военной помощи Москве. Между тем, появилась информация о том, что Россия может получать от Китая дроны-камикадзе.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что сейчас ведутся переговоры. В них принимают участие военные из России, а также китайский производитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology.

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Обсуждают массовое производство дронов

По имеющейся информации, Bingo дала согласие на изготовление и тестирование 100 прототипов беспилотников ZT-180. Их планируют передать российскому минобороны к апрелю 2023 года. Заметим, что такие дроны, по словам военных экспертов, способны нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

Интересно, что следующий этап сотрудничества с Bingo предполагает самостоятельное изготовление дронов. Компания будет поставлять России компоненты, из которых страна-агрессор сможет собирать около 100 таких дронов в месяц.

Также источники рассказывают, что конструкция таких дронов-камикадзе может напоминать иранские "Шахиды". Последними россияне регулярно атаковали Украину. В частности, жилые дома, электростанции и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, в результате ряда атак погибали и страдали мирные жители нашего государства.

Россия может получить от Китая дроны-камикадзе, а может не получить. Сейчас стоит быть готовым к тому, что враг может осуществить очередную массированную ракетную атаку по Украине. И об этом сообщают также в ГУР МО.

Буданов говорит, что атака будет

Глава ГУР МО подчеркнул, что "ничего необычного не будет". В то же время он объяснил, какие масштабы ракетного удара следует ожидать украинцам 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения.

Давайте так: ничего необычного (до 24 февраля – 24 канала) не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар,

– рассказал Кирилл Буданов.

Он поспешил успокоить украинцев. По словам главы украинской разведки, "Мы такое пережили уже более 20 раз". В то же время он отметил, что использование ракет, а также дронов-камикадзе – довольно старый метод.