Так, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что у России осталось примерно 60 самолетов стратегической авиации, а именно 16 Ту-95МС и 44 Ту-22М3, 24 Канал.

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Что пишут в сети?

Паблик отмечает, что из-за операции "Паутина" оккупанты были вынуждены перебросить четверть своего авиационного флота (4 Ту-95МС и 11 Ту-22М3) на базу "Украинка" – за 7 000 километров от привычных точек запуска.

Теперь каждый вылет для российских ракетоносителей означает: 12 400 километров пути в обе стороны, 2 – 3 дозаправки в воздухе, более 30 000 килограммов топлива, 11,5% годового ресурса борта, всего 8 миссий в год на один самолет.

Телеграм-канал заметил, что теперь стратегическая авиация врага истощается быстрее. Также он приводит данные аналитиков из CSIS и RUSI. Те, мол, утверждают, до 2027 года Россия вынуждена будет сворачивать дальнюю авиацию или потеряет ее безвозвратно.

Действительно ли Россия может потерять всю стратегическую авиацию до 2027 года?

В Defense Express тем временем отметили, что цифры, приведенные каналом по количеству самолетов стратегической авиации, которые остались в России, неточны.

Аналитики напомнили официальную информацию от СБУ, согласно которой оккупанты 1 июня потеряли 40 самолетов дальней авиации или 34 процента своего флота. Кроме того, речь идет не только о Ту-95МС и Ту-22М3, но и о самолетах А-50 и других.

Есть и более пессимистические оценки. Например, от Международного института стратегических исследований. Там говорили о подтвержденном поражении только 14 "бортов" стратегической авиации России.

Итак, ни украинские, ни западные оценки не подтверждают, что у оккупантов якобы осталось всего 16 Ту-95МС. Поэтому следует быть осторожными в ожиданиях по истощению потенциала стратегической авиации противника.

Более того, после 1 июня Воздушные силы по меньшей мере трижды сообщали о применении вражеских Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Мониторинговые каналы в июле писали о применении противником стратегической авиации 9, 11, 12, 21 и 27 июля 2025 года. Однако при этом в качестве аэродромов взлета указывались "Энгельс" и "Оленья" в европейской части России.

Это означает, что также нет особого основания считать, что теперь россияне вынуждены привлекать к массированным ракетным ударам самолеты на дальневосточных аэродромах.

В Defense Express отмечают также, что даже 10 известных эпизодов применения захватчиками стратегической авиации с 1 июня по 4 августа является аномально высокой величиной.

Кроме того, в открытом доступе эксперты не нашли, чтобы в CSIS и RUSI действительно говорили о том, что буквально до 2027 года Москве придется сворачивать использование своих стратегических бомбардировщиков.