Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 11 марта. Враг может прибегнуть к диверсиям.

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"На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры", – отметили в ВСУ.

Атака на Луцк

Утром 11 марта примерно в 05:45 российские убийцы ударили четырьмя ракетами по Луцку. В результате бомбардировки погибли 4 человека. Кроме этого, 6 раненых госпитализировали в больницы. Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко рассказал, что оккупанты стреляли по объектам военного аэродрома.

Важно – мэр Луцка об обстрелах: смотрите видео

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