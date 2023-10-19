В частности, стоит только посмотреть как россияне злорадствуют действиями, которые совершают террористы ХАМАС против Израиля. Такими мыслями с 24 Каналом поделился российский правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

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Чего Путин пытается добиться ядерными угрозами

По словам Осечкина, как "пик" оккупанты взялись за ядерное оружие, угрожая мировым лидерам – Джо Байдену или Владимиру Зеленскому.

Это на самом деле очень печальное зрелище, когда человек управляя великой державой, которая охватывает несколько часовых поясов, имея огромные ресурсы: нефти, газа, алмазов, – за 23 года правления дошла до признания "диктатор", который вынужден угрожать применением ядерной бомбы как иранский или северокорейский лидер,

– сказал российский оппозиционный правозащитник.

Как отметил Осечкин, это говорит о слабой позиции и о том, на что Путин способен рассчитывать. За этим кроется его главный страх и слабость путинской системы. Ведь российская экономика полностью обескровлена благодаря санкциям, поэтому в любой момент может начаться внутренний кризис в России.

Поэтому они пытаются разыграть хорошие мины при плохой игре. Хотя угрожать ядерным оружием не "хорошая мина", это последнее, что можно было сделать,

– объяснил Владимир Осечкин.

Отметим, что сильные мировые лидеры не угрожают применить или начать испытания ядерного оружия. Путин пытается использовать угрозы как сдерживающий фактор, чтобы надавить на Запад, чтобы тот отменил часть санкций и боялся выдавать новые ордера на арест близкому окружению президента России.

Что может изменить видение россиян в войне с Украиной

Осечкин подчеркнул, как только Международный трибунал нанесет юридический удар по системе Путина, это полностью изменит видение российско-украинской войны. Речь идет о ФСБ, росгвардии, миноборонах и лицах, причастных к военным преступлениям, агрессии, геноциду в Украине. Тогда тысячи полковников и генералов поймут, что "игры" кончились и завтра придут за ними.

Когда они не смогут приехать на Лазурный берег, на распродажу в Рим или поесть вкусную пиццу в Неаполе, когда они поймут, что это будет навсегда – в тот момент они гораздо быстрее ВСУ и ЦРУ остановят это все с диктатором. И тогда мы увидим версию перестройки 2.0,

– отметил Осечкин.

Осечкин объяснил, зачем Путин запугивает ядерными испытаниями в Арктике: смотреть видео

В частности, тогда Запад должен выставить новому руководству России четкую программу по перезагрузке:

деоккупация оккупированных территорий Украины; Прекращение войны и вывод войск; Выплата ущерба, нанесенного российской агрессией; Предоставление Международному трибуналу все лица, причастные к преступлениям.

Поэтому, как отметил Осечкин, Россия будет только пугать убийством тюленей и белых медведей в Арктике, однако на больше не способна.

Пока Путин будет угрожать ядерной бомбой белым медведям, мир будет смотреть с удивлением на то, как старый диктатор хочет убить большое количество животных и растительности на Севере, чтобы произвести психологический эффект, который на самом деле будет обратным.

– подытожил Владимир Осечкин.

Отметим, если Путин применит ядерное оружие в Арктике – это станет самой большой его слабостью за все время правления в России.

Ядерная безопасность: что известно