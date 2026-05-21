Путин хочет спрятать ядерные ракеты на дне моря: в медиа рассказали об угрозе для мира

Страны НАТО внимательно следят за секретным военным проектом России под названием "Скифы" ("Skythen"), который может предусматривать размещение ядерных ракет на морском дне. В центре внимания спецслужб оказалось российское судно "Звездочка", базирующееся в Северодвинске на Белом море и способное транспортировать и устанавливать тяжелое оборудование в арктических водах.

Подробнее об этом говорится в расследовании крупнейших региональных телерадиостанций Германии WDR и NDR. Подробности передает Tagesschau.

Как Россия собирается разместить ядерные ракеты на дне моря?

Журналисты проанализировали спутниковые снимки, российские научные базы данных, архивные документы и пообщались с военными и экспертами. По их данным, Россия может годами работать над технологией скрытого размещения баллистических ракет в специальных контейнерах или шахтах на большой глубине.

В случае войны такие установки было бы сложно обнаружить или уничтожить, что потенциально создает серьезные вызовы для НАТО. Официально ни НАТО, ни российское Минобороны не комментируют существование проекта "Скифы".

В посольстве России в Берлине также заявили, что не имеют информации по этому поводу. Со своей стороны военный эксперт и морской офицер Хельге Адрианс предположил, что Москва может искать более дешевую альтернативу содержанию дорогостоящего флота атомных подводных лодок.

По его словам, подводные ракетные шахты могли бы позволить России поддерживать ядерное сдерживание с меньшими затратами. В то же время он отмечает, что технология связана со значительными трудностями – от влияния морских течений и заиления до проблем с питанием, связью и техническим обслуживанием ракет.

Важно! По данным источников в НАТО, в проекте якобы могут использовать специально модифицированные ракеты "Скиф", созданные на основе морской ракеты "Синева", которую применяют российские подводные лодки.

Чем опасна ракета "Скиф"?

Во вражеских медиа писали, что баллистическую ракету донного базирования "Скиф" разрабатывали российские специалисты из Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" совместно с Государственным ракетным центром имени академика Макеева.

Сообщается, что их дальность может достигать нескольких тысяч километров, а первые испытания могли состояться еще несколько лет назад.



По описанию концепции, система способна длительное время находиться в режиме ожидания на дне моря или океана до получения команды на запуск.

После активации ракета может поражать как наземные, так и морские цели. Предполагается, что подводная лодка доставляет ракету "Скиф" в специальном пусковом контейнере до определенной точки базирования на морском дне, после чего покидает район.

Сам контейнер должен защищать ракету от давления, поддерживать связь с пунктом управления на суше и выполнять функцию пусковой установки. В случае получения сигнала контейнер, по аналогии с механизмом всплытия субмарин, продувает балластные системы, поднимается ближе к поверхности – примерно до глубины 50 метров – и уже оттуда осуществляется запуск ракеты по принципу, похожим на старт с подводной лодки.

Прятали ли уже "ядерку" в подводных глубинах и какая есть опасность?

Идея сокрытия ядерного оружия в океане не нова. Еще во время Холодной войны США изучали похожие концепции, в частности проект "Orca", который предусматривал размещение ракетных платформ на дне моря с возможностью запуска в случае войны. Однако Вашингтон в конце концов отказался от такой разработки из-за технических сложностей.

В материале также отмечается, что Россия традиционно продвигает концепцию так называемого "супероружия". По мнению историка Маттиаса Уля, подобные проекты имеют не только военное, но и психологическое значение – они призваны демонстрировать силу, сдерживать противников и создавать атмосферу неопределенности.

В то же время еще в 1971 году был заключен международный договор, запрещающий размещение ядерного оружия на морском дне в международных водах. Однако он не распространяется на территориальные воды государств.

Именно поэтому, если проект "Скифы" действительно существует, речь идет, вероятно, о возможном размещении таких систем в российских водах.

Перешла ли программа от стадии разработки к реальному развертыванию – пока точно неизвестно. В то же время еще в 2017 году бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил страны-агрессора Виктор Бондарев заявлял, что ракеты "Скиф", которые могут скрываться на морском дне, уже якобы входят в арсенал российской армии.

Россия и Беларусь проводят совместные ядерные учения, за которыми внимательно следят в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс быстро и жестко отреагирует в случае применения Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Он подчеркнул, что Москва осознает возможные последствия. "Они знают, что если это произойдет, реакция будет разрушительной", – сказал он журналистам.