Об этом для 24 Канала рассказал литовский военный эксперт Ауримас Навис. Он отметил, что Кремль стремится сделать всю Россию военной машиной.

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"Россия имеет 2 пути. Речь идет о том, чтобы мобилизовать полтора – два миллиона мужчин. Это простая стратегия, которую они использовали в годы Второй мировой войны. То есть переломить фронт людьми", – сказал эксперт.

По мнению Нависа, вторым вариантом для оккупантов является использовать более сильное оружие. То есть, ядерную или химическую. Однако эксперт убежден – в Кремле очень точно понимают, что не могут использовать такое оружие. Такое понимание для Кремля было донесено из США.

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Россияне стремятся захватить Киев

Как отметил эксперт, для России есть путь воевать ресурсами и в Кремле уже понимают, что это не только танки и ракеты. По словам Нависа, самое главное – у россиян есть огромный ресурс людей.

Они никого не жалеют, и именно этим попытаются выиграть войну. Однако у Украины есть железная воля и техника, которая поможет уничтожить врагов, идущих на Киев. Самая главная цель Кремля – это, конечно, Киев, – рассказал Навис.

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