Про це для 24 Каналу розповів литовський військовий експерт Аурімас Навіс. Він зазначив, що Кремль прагне зробити всю Росію воєнною машиною.

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"Росія має 2 шляхи. Мовиться про те, щоб мобілізувати півтора – два мільйони чоловіків. Це проста стратегія, яку вони використовували у роки Другої світової війни. Тобто переломити фронт людьми", – сказав експерт.

На думку Навіса, другим варіантом для окупантів є використати сильнішу зброю. Тобто ядерну чи хімічну. Однак експерт переконаний – в Кремлі дуже точно розуміють, що не можуть використати такої зброї. Таке розуміння для Кремля донесли зі США.

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Росіяни прагнуть захопити Київ

Як зазначив експерт, для Росії є шляхом воювати ресурсами й в Кремлі вже розуміють, що це не лише танки й ракети. За словами Навіса, найголовніше – у росіян є великий ресурс людей.

Вони нікого не шкодують і саме цим спробують виграти війну. Проте в України є залізна воля і техніка, яка допоможе знищити ворогів, що йдуть на Київ. Найголовніша мета Кремля – це, звісно, Київ, – розповів Навіс.

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