На сполох забили російські правозахисники. Вони заявили, що суди, зокрема, у Забайкаллі масово скасовують повернення додому мобілізованих багатодітних батьків. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 канал.

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Окрім того, повідомили, що батьку трьох дітей з Дагестану відмовили у відстрочці.

Важливо! У російському міноборони заявили, що питання відстрочки для батьків 3 дітей "ще пропрацьовують". Зважаючи на те, що жодного разу там ще не сказали правду, рішення, вочевидь, вже ухвалили.

Росія намагається створити 2-мільйонну армію

У ГУР Міноборони заявили, що країна-терористка намагається створити 2-мільйонну армію.

У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів,

– зазначили у розвідці.

Окрім того, у ГУР Міноборони наголосили: з 9 січня Росія обмежила виїзд з країни. Країна-окупантка намагається хоч якось поповнити свої запаси живої сили, оскільки зазнає колосальних втрат. Станом на 13 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 114 130 загарбників.