На сполох забили російські правозахисники. Вони заявили, що суди, зокрема, у Забайкаллі масово скасовують повернення додому мобілізованих багатодітних батьків. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 канал.
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Окрім того, повідомили, що батьку трьох дітей з Дагестану відмовили у відстрочці.
Росія намагається створити 2-мільйонну армію
У ГУР Міноборони заявили, що країна-терористка намагається створити 2-мільйонну армію.
У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів,
– зазначили у розвідці.
Окрім того, у ГУР Міноборони наголосили: з 9 січня Росія обмежила виїзд з країни. Країна-окупантка намагається хоч якось поповнити свої запаси живої сили, оскільки зазнає колосальних втрат. Станом на 13 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 114 130 загарбників.