Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він переконаний, що в Росії обов’язково вдадуться до повної мобілізації.
До теми Росія намагається створити 2-мільйонну армію, – ГУР
Ймовірно, оголошення про повну мобілізацію в Росії чекати не варто, але вона проходитиме, переконаний політтехнолог.
За словами Гайдая, росіяни будуть до останнього намагатися затягнути війну. А головний ресурс, який вони нині мають – це не зброя і не техніка, адже з цим у ворога погано. Головний російський ресурс – це люди, хоч така мобілізація може спричинити велику соціальну катастрофу і соціальні вибухи.
В Росії ніколи не цінували життя, особливо життя солдатів. Тому звичайно цей ресурс будуть використовувати,
– додав експерт.
Соціальна катастрофа в Росії
Гайдай підкреслює, що мобілізація принесла великої шкоди Росії. Соціальну катастрофу він насамперед бачить у тому, що велика кількість людей просто виїжджає звідти.
В Росії скоро не залишиться сім’ї, що б не знала знайомих, сусідів, близьких, у яких хтось загинув у цій війні,
– повідомив експерт.
До того ж про реальні соціальні настрої в Росії точних даних ніхто дати зараз не може, переконаний спікер. Соціальні дослідження у Росії привести неможливо.
"Однак навіть та соціологія, яка контролюється Кремлем показує, що величезна кількість настроїв в росіян – це соціальна депресія і апатія," – зауважив Гайдай.
Гайдай про соціальні настрої росіян: дивитись відео
Процеси вже йдуть
Політтехнолог переконаний, що певні процеси в Росії йдуть, просто українці їх не надто відчувають.
Це українці звикли, якщо не подобається влада, ми голосуємо проти неї або виходимо на майдан. У росіян немає такої ні традиції, ні можливості. Але у них є інші процеси,
– додав спікер.
Він згадав вираз про кривавий, безглуздий російський бунт. За словами мовця, це не буде політичним процесом, маленькі бунти почнуться регіонах, з'являться зародки сепаратизму тощо.
Гайдай нагадав, що у 1914 році Росія теж починала війну з великого патріотичного підйому, однак минуло 3 роки і настрій змінилися кардинально, а імперія просто розпалася. В Україні війна триває лише 10 місяців, тому такі процеси, ймовірно, ще попереду.
Мобілізація в Росії: що відомо
- Ще наприкінці 2022 року Сєргєй Шойгу заявив, що хоче збільшити армію Росії до 1,5 мільйона осіб. За словами путінського посіпаки, контрактників має бути 670 тисяч.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. За її словами, це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго.
На початку січня наша розвідка повідомила, що Росія хоче мобілізувати 500 тисяч одиниць особового складу. Це, окрім 300 тисяч, яких вже призвали у жовтні 2022 року.