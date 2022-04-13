Речь идет о Курской области, которая граничит с нашим государством. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ за 13 апреля.

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Вероятно, российские военные намерены организовать демонстрационные действия, чтобы сковать украинских защитников.

"На Северском направлении не исключается удерживание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил", – говорится в сообщении.

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