Мовиться про Курську область, яка межує з нашою державою. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України за 13 квітня.

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Окупанти хочуть скувати ЗСУ

Ймовірно, російські військові мають намір організувати демонстраційні дії, аби скувати українських захисників.

"На Сіверському напрямку не унеможливлюється утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил, – мовиться в повідомленні.

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