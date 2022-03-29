Как именно это может выглядеть и почему это не измена, объяснил представитель украинской делегации на переговорах Александр Чалый. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

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Россия, вероятно, не сможет помешать

Речь идет о соглашении гарантий безопасности, которые предоставляют сразу 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН. Следует заметить, что в случае подписания соглашения Россия будет наравне с другими государствами. Однако никак не сможет помешать оказанию помощи нам от других стран.

Как бы это ни звучало – это будет другая страна. С точки зрения международного права, сущности юридического соглашения о гарантиях безопасности Украины, она будет одной из стран-гарантов,

– сказал Чалый.

По его словам, это очень важный шаг, поскольку гарантии безопасности являются важнейшим вопросом в рамках дипломатического урегулирования последствий агрессии Кремля. Ведь это, прежде всего, поможет восстановить и уберечь территориальную целостность нашей страны.

Партнеры смогут предоставить любую помощь

В договоре имеется статья о предоставлении другими странами-гарантами помощи. Если Российская сторона подпишет документ, она никак не сможет помешать этому, потому что предварительно на это согласится.

Следовательно, в случае новой агрессии партнеры смогут беспрепятственно предоставить Украине вооруженные силы для защиты нашей безопасности. Также возможно закрытие неба, на которое НАТО до сих пор не согласилось.

Мы стараемся достичь такого, что если в будущем Украина станет объектом агрессии, то она сможет за 3 дня провести срочные консультации.

– объяснил Чалый.

Если же в ходе переговоров не будет найдено дипломатического решения, то страны-гаранты будут обязаны помочь Украине. Но это будет не только выражение озабоченности, но и все возможные средства.

Это станет фактическим аналогом НАТО

То есть, Украина фактически сможет получить такие же гарантии безопасности и поддержку, которую имеют страны НАТО. Однако наша делегация акцентировала внимание на одном крайне важном моменте.

Эти гарантии должны быть четко написаны в юридической форме. Речь идет об обязывающем, которого поможет добиться ратификация парламентами стран-гарантов. Чалый считает, что такой шаг необходим, потому что у Украины уже есть печальный опыт Будапештского меморандума.

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