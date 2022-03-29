Як саме це може виглядати й чому це не "зрада", пояснив представник української делегації на переговорах Олександр Чалий. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його інтерв'ю українським ЗМІ.

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Росія, ймовірно, не зможе зашкодити

Мовиться про угоду гарантій безпеки, які надають одразу 5 держав, які є членами Радбезу ООН. Слід зауважити, що у випадку підписання угоди, Росія буде на рівні з іншими державами. Проте жодним чином не зможе завадити наданню допомоги нам від інших країн.

Як би це не звучало – це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів,

– сказав Чалий.

За його словами, це дуже важливий крок, оскільки гарантії безпеки є найважливішим питанням в рамках дипломатичного врегулювання наслідків агресії Кремля. Адже це передусім допоможе відновити й вберегти територіальну цілісність нашої країни.

Партнери зможуть надати будь-яку допомогу

У договорі є стаття про надання іншими країнами-гарантами допомоги. Якщо Російська сторона підпише документ, вона ніяк не зможе цьому завадити, бо попередньо на це погодиться.

Відтак, у випадку нової агресії, партнери зможуть безперешкодно надати Україні збройні сили для захисту нашої безпеки. Також буде можливим закриття неба, на яке НАТО досі не погодилося.

Ми намагаємося досягти такого, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії, то вона буде мати змогу за 3 дні провести термінові консультації.

– пояснив Чалий.

Якщо ж у ході перемовин, не буде знайдено дипломатичного рішення, то країни-гаранти будуть зобов'язані допомогти Україні. Та це буде не лише висловлення стурбованості, а всі можливі засоби.

Це стане фактичним аналогом НАТО

Тобто Україна фактично зможе отримати такі ж гарантії безпеки та підтримку, яку мають країни НАТО. Проте наша делегація акцентувала на одному вкрай важливому моменті.

Ці гарантії мають бути чітко прописані в юридичній формі. Мовиться про зобов'язувальний, якого допоможе досягти ратифікація парламентами країн-гарантів. Чалий вважає, що такий крок необхідний, бо Україна вже має сумний досвід Будапештського меморандуму.

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