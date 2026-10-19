Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, несмотря на проблемы с сервисом Starshield, Украина продолжает получать разведданные от США и активизировала переговоры с Пентагоном.

Диверсии против SpaceX и переговоры с США

Аналитик обратил внимание на инциденты с повреждением инфраструктуры компании Илона Маска в европейских странах. Согласно расследованиям журналистов, в странах ЕС и НАТО происходят целенаправленные атаки на оборудование.

Тогда нужно признать, что российские спецслужбы целенаправленно ведут подрывную работу, чтобы уничтожать имущество американской корпорации SpaceX в европейских странах. Они фактически уничтожают американские объекты на территории стран ЕС и НАТО,

– подчеркнул спикер.

В то же время украинская сторона пытается стабилизировать взаимодействие с Вашингтоном в отношении работы систем связи. Мусиенко отметил, что американские партнеры понимают необходимость контактов, ведь Украина готова продолжать борьбу.

Если вы начинаете заставлять своего визави на переговорах оправдываться, значит, он начинает ощущать изменение обстоятельств,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Украине начали фиксировать ограничения в работе Starlink во время движения беспилотников. Бесперебойный доступ к этой сети критически важен для управления дронами и получения разведывательных данных на фронте.

Что известно о попытках диверсий?

В Литве в ночь на 18 октября неизвестные пытались поджечь предприятие, где хранится оборудование Starlink. Утром над территорией страны зафиксировали неизвестный беспилотник, который впоследствии упал в Пасвальском районе.

Недалеко от Софии неизвестные повредили огнем 11 из 17 антенн спутниковой сети Starlink компании SpaceX. В Болгарии заявляют о возможной диверсии.

Напомним, в Германии задержали двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге на наземной станции Starlink в польской Воле-Кробовской 23 сентября. Польские власти считают, что диверсию организовали российские спецслужбы, чтобы нарушить работу спутникового интернета, важного для Украины.