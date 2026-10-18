Как рассказал генерал-лейтенант в эфире 24 Канала, в настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается тенденция к перекладыванию ответственности. Все стороны пытаются избежать обвинений в отказе предоставить Украине доступ к системе Starshield для для дальнобойных ударов по России.

Что происходит между политиками США?

Дискуссии обострились после заявлений Марко Рубио, который утверждает, что Белый дом якобы не причастен к этим ограничениям. В то же время Илон Маск возлагает ответственность именно на президента США.

То есть в США все по кругу показывают пальцами друг на друга, уклоняясь от ответственности за свои решения,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что владелец SpaceX пытается улучшить отношения с Трампом, ведь публичные конфликты вредят им обоим.

Отдельно эксперт обратил внимание на изменение риторики Марко Рубио. Если раньше этот политик занимал более взвешенную позицию в отношении Украины, то сейчас он дистанцируется от нашего государства, готовясь к борьбе за президентское кресло через два года.

Проблемы со связью на фронте

Как мы уже отмечали, в ночь на 14 октября в Украине внезапно начали фиксировать сбои в работе Starlink" во время движения, после чего порог допустимой скорости аппаратуры снизили до 60–70 километров в час. Кроме того, перестали работать украинские дроны-перехватчики " реактивных БПЛА.

Вечером того же дня украинское Минобороны заявило о возобновлении работы Starlink. Правда, при скорости свыше 160 километров в час ограничения оставались. А уже днем 15 числа оборонное ведомство сообщило, что система Stashield также начала работать.

Starshield – это специализированная военная версия спутниковой сети компании SpaceX, разработанная специально для нужд оборонных ведомств и спецслужб США. В отличие от гражданского Starlink, эта система использует дополнительные высоконадежные криптографические возможности для безопасной передачи секретных данных и их обработки.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ограничения в работе спутникового интернета создают серьезные проблемы для украинских военных. Бесперебойный доступ к сети критически важен для управления беспилотниками и получения разведывательных данных, поэтому Украине необходимо найти пути взаимопонимания с американскими партнерами.