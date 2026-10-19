Про це під час ефіру 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, попри проблеми із сервісом Starshield, Україна продовжує отримувати розвіддані від США та активізувала переговори з Пентагоном.

Диверсії проти SpaceX та переговори зі США

Аналітик звернув увагу на інциденти з пошкодженням інфраструктури компанії Ілона Маска в європейських країнах. Згідно з розслідуваннями журналістів, у державах ЄС та НАТО відбуваються цілеспрямовані атаки на обладнання.

Тоді треба визнавати, що російські спецслужби цілеспрямовано ведуть підривну роботу, щоб знищувати майно американської корпорації SpaceX в європейських країнах. Вони фактично нищать американські об'єкти на території країн ЄС і НАТО,

– підкреслив спікер.

Водночас українська сторона намагається стабілізувати взаємодію з Вашингтоном щодо роботи систем зв'язку. Мусієнко зазначив, що американські партнери розуміють необхідність контактів, адже Україна готова продовжувати боротьбу.

Якщо ви вашого візаві на переговорах починаєте змушувати виправдовуватися, значить, він починає відчувати зміну обставин,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно в Україні почали фіксувати обмеження роботи Starlink під час руху безпілотників. Безперебійний доступ до цієї мережі є критично важливим для управління дронами та отримання розвідувальних даних на фронті.

Що відомо про спроби диверсій?

У Литві в ніч проти 18 жовтня невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігається обладнання Starlink. Вранці над територією країни зафіксували невідомий безпілотник, який згодом упав у Пасвальському районі.

Поблизу Софії невідомі пошкодили вогнем 11 із 17 антен супутникової мережі Starlink компанії SpaceX. У Болгарії заявляють про можливу диверсію.

Нагадаємо, у Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції Starlink у польській Волі-Кробовській 23 вересня. Польська влада вважає, що диверсію організували російські спецслужби, щоб порушити роботу супутникового інтернету, важливого для України.