В нас может полететь ядерка, – в Воздушных силах о риске удара баллистикой по России
- Украина продолжает технологически развиваться и может нанести удар по России отечественной баллистикой, что станет "холодным душем" для врага.
Тогда возникнет риск применения Россией тактического ядерного оружия, поэтому важно, чтобы союзники заранее определились со своей реакцией.
Украина продолжает технологически развиваться и изготавливать новые виды оружия. Вскоре по России может полететь отечественная баллистика. Это будет настоящим "холодным душем" для врага. В то же время есть и большой риск.
Такое мнение в интервью для "Украинской правды" высказал заместитель командующего Воздушных сил полковник Павел Елизаров.
Сможет ли Украина выстоять в последующие годы?
Полковник подчеркнул, что Украина – страна с большой территорией и значительным количеством населения, а также с высоким уровнем образования и интеллектуального потенциала.
Если международная поддержка продолжится, то наше государство способно противостоять России по меньшей мере два следующих года.
Оборонительные возможности Украины будут расти. Если нам удастся увеличить потери противника в живой силе и технике, можно достичь внутренней деморализации россиян. И тогда Украина может провести контрнаступление и зафиксироваться на выгодных позициях.
В то же время, отмечает полковник, не стоит забывать о риске применения тактического ядерного оружия. По мнению Элизарова, здесь многое зависит от международных партнеров. Они должны заранее определить свою реакцию на подобный сценарий и донести ее до России.
Елизаров объяснил, что технологическое развитие Украины продолжается. И когда она запустит по России свою баллистику, ситуация у агрессора сильно ухудшится.
"И в этот момент враг может решить "повоспитывать" нас тактическим ядерным оружием", – отметил полковник.
Если после удара ядеркой по Украине, наши партнеры только начнут консультироваться, то это будет поздно, "шансов у нас не будет".
Если же Москва хорошо будет знать, что ей будет за ядерный удар, тогда у нас есть шанс "хорошо побиться", и в конце концов, "оккупанты устанут от этого".
Когда украинская баллистика может полететь на Россию?
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия не готова к появлению украинских баллистических ракет. По его словам, вражеская ПВО имеет ограниченные возможности против таких целей, а часть необходимых систем Россия уже потеряла, в частности в Крыму.
Эксперт отметил, что Украина уже разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Первая может поражать цели на расстоянии до 200 километров, вторая – до 855 километров. Первые удары ракетами средней дальности возможны уже в 2026 году, а дальнобойными – в конце 2026-го или в начале 2027-го.
По словам Храпчинского, основными целями могут стать склады, логистические узлы, пусковые площадки и оборонные предприятия в глубине России, в частности в районе Москвы.
Он отметил, что развитие собственной баллистики значительно усилит украинские возможности для ударов по военной инфраструктуре врага.