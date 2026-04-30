В нас может полететь ядерка, – в Воздушных силах о риске удара баллистикой по России

Украина продолжает технологически развиваться и изготавливать новые виды оружия. Вскоре по России может полететь отечественная баллистика. Это будет настоящим "холодным душем" для врага. В то же время есть и большой риск.

Такое мнение в интервью для "Украинской правды" высказал заместитель командующего Воздушных сил полковник Павел Елизаров.

Сможет ли Украина выстоять в последующие годы?

Полковник подчеркнул, что Украина – страна с большой территорией и значительным количеством населения, а также с высоким уровнем образования и интеллектуального потенциала.

Если международная поддержка продолжится, то наше государство способно противостоять России по меньшей мере два следующих года.

Оборонительные возможности Украины будут расти. Если нам удастся увеличить потери противника в живой силе и технике, можно достичь внутренней деморализации россиян. И тогда Украина может провести контрнаступление и зафиксироваться на выгодных позициях.

В то же время, отмечает полковник, не стоит забывать о риске применения тактического ядерного оружия. По мнению Элизарова, здесь многое зависит от международных партнеров. Они должны заранее определить свою реакцию на подобный сценарий и донести ее до России.

Елизаров объяснил, что технологическое развитие Украины продолжается. И когда она запустит по России свою баллистику, ситуация у агрессора сильно ухудшится.

"И в этот момент враг может решить "повоспитывать" нас тактическим ядерным оружием", – отметил полковник.

Если после удара ядеркой по Украине, наши партнеры только начнут консультироваться, то это будет поздно, "шансов у нас не будет".

Если же Москва хорошо будет знать, что ей будет за ядерный удар, тогда у нас есть шанс "хорошо побиться", и в конце концов, "оккупанты устанут от этого".

Когда украинская баллистика может полететь на Россию?

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия не готова к появлению украинских баллистических ракет. По его словам, вражеская ПВО имеет ограниченные возможности против таких целей, а часть необходимых систем Россия уже потеряла, в частности в Крыму.

Эксперт отметил, что Украина уже разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Первая может поражать цели на расстоянии до 200 километров, вторая – до 855 километров. Первые удары ракетами средней дальности возможны уже в 2026 году, а дальнобойными – в конце 2026-го или в начале 2027-го.

По словам Храпчинского, основными целями могут стать склады, логистические узлы, пусковые площадки и оборонные предприятия в глубине России, в частности в районе Москвы.

Он отметил, что развитие собственной баллистики значительно усилит украинские возможности для ударов по военной инфраструктуре врага.