В США считают, что таким образом Россия постарается хотя бы замедлить поставки оружия нашему государству. Также отмечают, что российские войска нечасто бьют по движущимся целям, как конвои или железные дороги.

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На что могут пойти российские оккупанты

По словам чиновника из Минобороны США, россияне могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы. Речь идет о тех, которые используются для транспортировки оружия и запасов в страну.

Он уверяет, что даже если россиянам удастся пробить эти маршруты, они не смогут полностью остановить поставки. Ведь поступает очень много грузов.

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