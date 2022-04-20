В США считают, что таким образом Россия постарается хотя бы замедлить поставки оружия нашему государству. Также отмечают, что российские войска нечасто бьют по движущимся целям, как конвои или железные дороги.
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На что могут пойти российские оккупанты
По словам чиновника из Минобороны США, россияне могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы. Речь идет о тех, которые используются для транспортировки оружия и запасов в страну.
Он уверяет, что даже если россиянам удастся пробить эти маршруты, они не смогут полностью остановить поставки. Ведь поступает очень много грузов.
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