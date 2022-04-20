У США вважають, що таким чином Росія намагатиметься хоча б сповільнити постачання зброї нашій державі. Також відзначають, що російські війська не часто б'ють по рухомих цілям, як конвої або залізниці.

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На що можуть піти російські окупанти

За словами чиновника з Міноборони США, росіяни можуть спробувати зруйнувати мости, дороги та рейки. Мовиться про ті, які використовуються для транспортування зброї та припасів до країни.

Він запевняє: навіть якщо росіянам вдасться пробити ці маршрути, вони не зможуть повністю зупинити поставки. Адже надходить дуже багато вантажів.

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