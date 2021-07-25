По словам российского президента, военно-морской флот его страны якобы имеет все необходимое для "защиты национальных интересов".
Заметьте Путин боготворил Сталина, – Саакашвили вспомнил, как глава Кремля восхищался диктатором
Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если будет нужно, необратимый удар,
– пригрозил Путин.
Кроме того, глава Кремля поздравил всех с праздником и вспомнил "заветы Петра I".
Россия запаниковала из-за корабля США
- Американский корабль Yuma зашел в порт Одессы 10 июля. Это событие вызвало у страны-агрессора настоящую истерику.
- Первыми забили тревогу пропагандистские СМИ.
- Они обнародовали заявление властей. В частности, в нем говорилось, что "американское военнотранспортное судно Yuma вошло в Черное море, за ним следит Черноморский флот".