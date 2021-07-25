По словам российского президента, военно-морской флот его страны якобы имеет все необходимое для "защиты национальных интересов".

Заметьте Путин боготворил Сталина, – Саакашвили вспомнил, как глава Кремля восхищался диктатором

Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если будет нужно, необратимый удар,

– пригрозил Путин.

Кроме того, глава Кремля поздравил всех с праздником и вспомнил "заветы Петра I".

Заметьте! В день ВМФ России не обошлось без курьезов. "Парламентская газета" проиллюстрировала праздничный материал фотографией американо-британского истребителя AV-8B Harrier II". "Присваивающую" ошибку заметил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Россия запаниковала из-за корабля США