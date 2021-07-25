За словами російського президента, військово-морський флот його країни нібито має усе необхідне для "захисту національних інтересів".

Зауважте Путін боготворив Сталіна, – Саакашвілі пригадав, як глава Кремля захоплювався диктатором

Ми здатні виявити будь-якого підводного, надводного, повітряного противника і нанести йому, якщо буде потрібно, незворотного удару,

– пригрозив Путін.

Окрім того, очільник Кремля привітав усіх зі святом та згадав "заповіти Петра I".

Зауважте! У день ВМФ Росії не обійшлося без курйозів. "Парламентськая газета" проілюструвала святковий матеріал світлиною американо-британського винищувача AV-8B Harrier II". "Привласнювальну" помилку зауважив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

Росія запанікувала через корабель США