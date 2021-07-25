Помилку російського ЗМІ зауважив генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він зауважив, що "винищувач на світлині – американо-британський AV-8B Harrier II".
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У Московії "Парламентськая газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала світлину авіаносного ударного угруповання Флоту США,
– наголосив Ягун.
Росія "привласнила" собі американсько-британський винищувач / Скриншот Віктора Ягуна
Згодом "Парламентськая газета" виправила помилку. Водночас у мережі залишилися скриншоти оригінального варіанту.
Українців цей інцидент не здивував. У коментарях вони зазначають, що чогось такого і варто було очікувати від країни-агресора.
Корабель США викликав істерику у Росії
- Доки Росія за допомогою привласнених світлин намагається продемонструвати власну військову силу, американський корабель Yuma, який зайшов у порт Одеси, викликав у країни-агресора справжню істерику.
- Інцидент стався 10 липня. Не встигло експедиційне транспортно-десантне судно пришвартуватися в Одесі, як російські ЗМІ забили на сполох.
- Вони поширювали заяву влади, у якій мовилося, що "американське військово-транспортне судно Yuma увійшло в Чорне море, за ним стежить Чорноморський флот".