Ошибку российского СМИ заметил генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он отметил, что "истребитель на фотографии – американо-британский AV-8B Harrier II".
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В Московии "Парламентская газета" в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ своей страны использовала фотографию авианосной ударной группировки флота США,
– подчеркнул Ягун.
Россия "присвоила" себе американо-британский истребитель / Скриншот Виктора Ягуна
Впоследствии "Парламентская газета" исправила ошибку. В то же время в сети остались скриншоты оригинального варианта.
Украинцев этот инцидент не удивил. В комментариях они отмечают, что чего-то такого и стоило ожидать от страны-агрессора.
Корабль США вызвал истерику у России
- Пока Россия с помощью присвоенных фотографий пытается продемонстрировать собственную военную силу, американский корабль Yuma, который зашел в порт Одессы, вызвал у страны-агрессора настоящую истерику.
- Инцидент произошел 10 июля. Не успело экспедиционное транспортно-десантное судно пришвартоваться в Одессе, как российские СМИ забили тревогу.
- Они распространяли заявление властей, в котором говорилось, что "американское военнотранспортное судно Yuma вошло в Черное море, за ним следит Черноморский флот".