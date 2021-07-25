Ошибку российского СМИ заметил генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он отметил, что "истребитель на фотографии – американо-британский AV-8B Harrier II".

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В Московии "Парламентская газета" в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ своей страны использовала фотографию авианосной ударной группировки флота США,

– подчеркнул Ягун.





Россия "присвоила" себе американо-британский истребитель / Скриншот Виктора Ягуна

Впоследствии "Парламентская газета" исправила ошибку. В то же время в сети остались скриншоты оригинального варианта.

Украинцев этот инцидент не удивил. В комментариях они отмечают, что чего-то такого и стоило ожидать от страны-агрессора.

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