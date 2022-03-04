Россия может устроить вооруженные провокации на границе Волыни, чтобы втянуть Беларусь в войну
4 марта 2022 , 07:25Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На Волынском направлении не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.
Украинские воины продолжают давать отпор противнику и сдерживают наступление. Так, на Волынском направлении российский агрессор уже перешел из атаки в оборону.
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Оккупанты силами двух БТГр перешли к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.
Также орки несут потери на всех направлениях.
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