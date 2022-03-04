Россия может устроить вооруженные провокации на границе Волыни, чтобы втянуть Беларусь в войну

4 марта 2022 , 07:25
Читати новину українською

Источник:

Генеральный штаб ВСУ

На Волынском направлении не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.

Украинские воины продолжают давать отпор противнику и сдерживают наступление. Так, на Волынском направлении российский агрессор уже перешел из атаки в оборону.

Читайте также: На Волыни вражеского прорыва не зафиксировано, – глава ОВА

Оккупанты силами двух БТГр перешли к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.

Также орки несут потери на всех направлениях.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

 

Автор: Олександр Бевза