Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что врага недооценивать нельзя, поэтому следует анализировать уровень опасности, передает 24 Канал.

Важно Атака на "Залив" в Керчи, поражение ракетоносителя: все, что известно о прилете в Крыму 4 ноября

Уровень угрозы в Черном море всегда высок

Гуменюк объяснила, что врага не стоит недооценивать, ведь у него достаточно ракетоносителей – и надводных, и подводных, которые способны наносить поражения и готовы к применению. В ОК "Юг" отметили, что сейчас в море мощные штормы и оккупанты прячут ракетоносители в бухтах. Впрочем, российские военные довольно коварны, поэтому могут осуществлять пуски ракет непосредственно из бухты, подвергая опасности и свой личный состав.

"Уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий постоянно, а при выходе ракетоносителей на дежурство повышается", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, сейчас сложно назвать точное количество ракет, которые могут одновременно запустить россияне. По последним данным, враг одновременно может атаковать Украину 56 ракетами типа "Калибр".

Фигурировала информация, что 56 "Калибров" одновременно готовы к запуску. С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные – 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный,

– сообщила Гуменюк.

Вместе с тем она подчеркнула, что удары по флотским мощностям, которые еще не были введены в действие как "Аскольд", – это очень сильный морально-психологический удар по общему настрою и войска, и флота россиян в целом.

В Крыму поразили новейший корабль россиян

Украинские защитники 4 ноября поразили во временно оккупированном Крыму новейший корабль россиян "Каракурт". Известно, что корабль "Аскольд" относится к российскому проекту малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Это российский многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения ближней морской зоны, то есть малый корвет, принадлежащий к кораблям третьего ранга. Его предназначение – вести боевые действия в ближней морской зоне, выполнять задачи в мирное время. Он также мог производить пуски ракет типа "Калибр".

Утром 5 ноября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что ВСУ успешно поразили новейший корабль оккупантов. Он сообщил, что "Каракурт" отправился вслед за крейсером "Москва".