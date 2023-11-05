Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ворога недооцінювати не можна, тому варто аналізувати рівень небезпеки, передає 24 Канал.

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Рівень загрози у Чорному морі завжди високий

Гуменюк пояснила, що ворога не варто недооцінювати, адже він має достатньо ракетоносіїв – і надводних, і підводних, які здатні завдавати уражень і готові до застосування. В ОК "Південь" наголосили, що нині у морі потужні шторми й окупанти ховають ракетоносії в бухтах. Втім, російські військові доволі підступні, тому можуть здійснювати пуски ракет безпосередньо з бухти, наражаючи на небезпеку й свій особовий склад.

"Рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий постійно, а при виході ракетоносіїв на чергування – підвищується", – підкреслила Гуменюк.

За її словами, наразі важко назвати точну кількість ракет, які можуть одночасно запустити росіяни. За останніми даними, ворог одночасно може атакувати Україну 56 ракетами типу "Калібр".

Фігурувала інформація, що 56 "Калібрів" одночасно готові до запуску. З урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні – 4, то ми можемо говорити, що на виході спостерігали й до 5 ракетоносіїв. У ворога ще є потенціал і дуже потужний,

– повідомила Гуменюк.

Разом з тим, вона наголосила, що удари по флотських потужностях, які ще не були введені в дію як "Аскольд", – це дуже сильний морально-психологічний удар по загальному настрою і війська, і флоту росіян уцілому.

У Криму уразили новітній корабель росіян

Українські захисники 4 листопада уразили в тимчасово окупованому Криму новітній корабель росіян "Каракурт". Відомо, що корабель "Аскольд" належить до російського проєкту малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Це російський багатоцільовий ракетно-артилерійський корабель малої водотоннажності ближньої морської зони, тобто малий корвет, який належить до кораблів третього рангу. Його призначення – вести бойові дії у ближній морській зоні, виконувати завдання у мирний час. Він також міг здійснювати пуски ракет типу "Калібр".

Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що ЗСУ успішно уразили новітній корабель окупантів. Він повідомив, що "Каракурт" відправився слідом за крейсером "Москва".