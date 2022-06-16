Россия нацелена на уничтожение, – Шольц поделился впечатлениями после визита в Ирпень

Канцлер Германии Олаф Шольц был в шоке поездкой в Ирпень, где еще несколько месяцев назад царил "русский мир". Он констатировал, что действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение.

В своем твиттере Шольц подчеркнул, что Ирпень и Буча стали символом сверхжестокости русской армии, бессмысленного насилия.

Важно Макрон, Шольц и Драги приехали в Ирпень, чтобы увидеть последствия "русского мира"

Он подчеркнул, что война России против Украины должна закончиться.

Это многое говорит об агрессивной войне России, которая нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решение,

– сказал Шольц изданию Bild .

Канцлер Германии отметил, что эта война наносит страшные разрушения. И еще хуже, по его словам. когда видишь, насколько бессмысленно это насилие.



Шольц увидел зверства россиян в Киевской области / твиттер Олафа Шольца (Jesco Denzel)

Лидеры Франции, Германии, Румынии и Италии прибыли в Украину

Руководители Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые покинула российская армия.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драгги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск.

К трио присоединился президент Румынии Клаус Иоганнис, прибывший в Киев отдельно. Лидеров сопровождал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Политиков провели в дома, уничтоженные военными страны-агрессоры. Поэтому они получили возможность воочию увидеть то, что оставили после себя военные, которым преступные приказы отдавал непосредственно Владимир Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России. Об этом он сказал во время общения с журналистами в поезде по дороге в Киев.

Ни один из этих политиков не был в Украине с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен уже высказался по поводу этого визита. Он назвал его "очень важным для украинцев, чтобы президент осознал не только ущерб". Речь идет и о невероятном сопротивлении, которое оказывают украинцы вот уже более 3 месяцев.

Политикам также показали фото и видео из разрушенных оккупантами городов. Это сделали для того, чтобы продемонстрировать, какими они были и во что их превратили русские военные.

Ермак рассказал детали визита Макрона, Шольца и Драгги: смотрите видео