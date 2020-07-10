Кадровые российские военные прибыли на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Их начали чаще использовать против украинских войск.

С начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки, которое опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.

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Разведчики отмечают, что снайперские пары укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в “серую зону” противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, оккупанты продолжают завозить через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала