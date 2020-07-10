Кадрові російські військові прибули на окуповані території Донецької та Луганської областей. Відтак їх почали частіше використовувати проти українських військ.

З початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки, яке опубліковане на сайті Міністерства оборони України.

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Розвідники відзначають, що снайперські пари укомплектовані кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

При цьому, для прикриття виходу снайперів і ДРГ у “сіру зону” противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Крім того, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу