Россия совместно с Беларусью начала ядерные учения

Россия начала учения "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". Они продлятся с 19 по 21 мая.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Что известно о российских учениях?

Минобороны России заявило о начале учений по подготовке и применению ядерных сил. К ним привлекли более 64 тысяч военных, а также более чем 7 800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

К тому же к учениям привлекут более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

В российских учениях примут участие ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Также в ходе обучения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь,

– заявило российское Минобороны.

Оккупанты назвали целью учений "отработку действий по сдерживанию предполагаемого противника" и "проверка готовности военных подразделений".

Беларусь тоже заявляла об учениях

Накануне Минобороны Беларуси заявляло о начале совместных военных учений с Россией. В них примут участие ракетные войска и авиация. Также стороны планировали отработать процесс доставки ядерных боеприпасов и подготовку к вероятному запуску.

Тогда белорусское ведомство уверяло, что обучение является плановым по подготовке в рамках Союзного государства. Мол, они не несут угроз для безопасности в стране и не направлены против третьих государств.

Есть ли угроза Украине со стороны Беларуси?

В эксклюзивном интервью 24 Каналу заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса не исключил новой угрозы со стороны Беларуси, ведь страна уже помогла России в начале полномасштабного вторжения в Украину

Украина же в свою очередь будет рассматривать Беларусь как угрозу, пока страна будет лояльна режиму Владимира Путина. К примеру, Россия потенциально может прибегнуть к провокации на севере Украины, чтобы взыскать туда украинские войска.

Однако, по словам бригадного генерала, для этого оккупантам нужна сознательная группировка. А пока Палиса такой возможности не видит. Более того, Александр Лукашенко "противится этому уже пятый год".