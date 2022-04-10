Новым российским пилотам не хватает навыков. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

По теме 7:0 в нашу пользу, – Братчук рассказал о сбитых самолетах над Одессой

Оккупантам не хватает опытных летчиков

Арестович рассказал, что в целом по Украине сосредоточили примерно 500 российских самолетов. Однако реально летают только 150 – 200. Причина проста – оккупанты имеют проблему не в самолетах, а в экипаже.

Сначала мы сбивали подполковников, майоров и капитанов. Потому что все понимают, что летчик, особенно в советской системе подготовки или вышедший из летного училища русский – это еще не летчик. Он – пилот,

– заметил советник главы ОП.

Арестович добавил, что такой пилот может только днем ​​взлететь и улететь по прямой на соседний аэродром. Однако он не сможет вылететь ночью, обойти ПВО, хитрым маневром обмануть истребители противника, отбомбиться, зафиксировать результаты и улететь, прикрыв партнера.

"Для этого нужно немного учиться. Обычно это умеют майоры, командиры эскадрильи, заместители командира полка или эскадрильи. Такие сначала летали. Мы их сбивали. Они либо погибли, либо попали в плен", – отметил советник главы ОП.

По его словам, уже сбили 150 российских самолетов. Такое количество равно 7 авиационным полкам 2-эскадрильного состава или чуть больше 1 воздушной армии.

"Соответственно потом начали летать лейтенанты, старшие лейтенанты. Сейчас преимущественно летают они. И оставшиеся полковники, но их меньше. А эти ребята не умеют ничего. И мы их сбиваем просто пачками", – добавил Арестович.

Интересно Украина не потеряла в войне никакого соединения уровня бригады или выше, – Арестович

Оккупанты стреляют по своим позициям

Советник главы ОП отметил, что уже примерно 12 дней оккупанты вообще перестали применять авиацию по территории Украины. Она перешла к авиационной поддержке войск.

"Количество попаданий по российским войскам начало стремительно расти. Почему? Потому что они просто не различают на поле боя где свои, а где чужие. И часто промахиваются. Нет необходимых навыков", – отметил Арестович.

По его словам, российские пилоты не залетают дальше чем 20 километров от линии фронта. Они попадают в свои и наши позиции и постоянно совершают ошибки. Оккупанты бомбят все, что могут.

"Случаи попадания по своим участились, потому что они просто не умеют. Это очень сложная наука – на поле боя найти своих и чужих и точно отбомбиться. Так вот, они не залетают дальше чем 20 километров от линии фронта, в наши ближние тылы. Мы их там сбиваем", – добавил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что 10 апреля украинские защитники сбили 2 вражеских самолета, 1 вертолет, 5 крылатых ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Стоит посмотреть: Российские пилоты будут делать все для противоракетных маневров, – военный эксперт