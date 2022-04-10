Новим російським пілотам не вистачає навичок. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Окупантам бракує досвідчених льотчиків

Арестович розповів, що загалом довкола України зосередили приблизно 500 російських літаків. Однак реально літають лише 150 – 200. Причина проста – окупанти мають проблему не в літаках, а в екіпажі.

Спочатку ми збивали підполковників, майорів та капітанів. Тому що всі розуміють, що льотчик, особливо в радянській системі підготовки або російській, який вийшов із льотного училища – це ще не льотчик. Він – пілот,

– зауважив радник голови ОП.

Арестович додав, що такий пілот може лише вдень злетіти та полетіти по прямій на сусідній аеродром. Однак він не зможе вилетіти вночі, оминути ППО, хитрим маневром обдурити винищувачі супротивника, відбомбитися, зафіксувати результати та полетіти геть, прикривши партнера.

"Для цього потрібно трохи вчитися. Зазвичай це вміють майори, командири ескадрильї, заступники командира полку чи ескадрильї. Отакі спочатку літали. Ми їх збивали. Вони або загинули, або потрапили у полон", – зазначив радник голови ОП.

За його словами, наразі вже збили 150 російських літаків. Така кількість дорівнює 7 авіаційним полкам 2-ескадрильного складу або трохи більше ніж 1 повітряній армії.

"Отож потім почали літати лейтенанти, старші лейтенанти. Зараз переважно літають вони. І полковники, що залишилися, але їх менше. А ці хлопці не вміють нічого. І ми їх збиваємо просто пачками", – додав Арестович.

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Окупанти стріляють по своїх позиціях

Радник голови ОП зауважив, що вже приблизно 12 днів окупанти взагалі перестали застосовувати авіацію по території України. Вона перейшла до авіаційної підтримки військ.

"Кількість влучень по російських військах почала стрімко нарощуватися. Чому? Тому що вони просто не розрізняють на полі бою де свої, а де чужі. І часто промахуються. Немає необхідних навичок", – зазначив Арестович.

За його словами, російські пілоти не залітають далі ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. Вони потрапляють у свої та наші позиції й постійно роблять помилки. Окупанти бомбардують усе, що можуть.

"Випадки влучення по своїх почастішали, бо вони просто не вміють. Це дуже складна наука – на полі бою знайти своїх і чужих та точно відбомбитися. Так ось, вони не залітають далі ніж за 20 кілометрів від лінії фронту, в наші ближні тили. Ми їх там збиваємо", – додав радник голови ОП.

Арестович підсумував, що 10 квітня українські захисники збили 2 ворожі літаки, 1 вертоліт, 5 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів.

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