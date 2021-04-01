Россия в Трехсторонней контактной группе не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе. Так они сбрасывают ответственность за оккупированные территории на своих марионеток там.

Такое мнение высказал представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский. Он добавил, что Россия постоянно нас шантажирует и не собирается заканчивать войну.

К слову Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе

По его словам, нет ничего нового и удивительного в том, что Россия отказалась от предложения о режиме прекращения огня. Он отметил, что "они не просто так финансируют вооруженные группировки".

Россия же начинала конфликт не для того, чтобы взять и просто так закончить,

– отметил Казанский.

Россия думает, что нас наказывает, – Казанский

Он добавил, что Россия нас регулярно шантажирует вопросом прекращения огня – то соглашаются, а потом его срывают. Так они считают, что "наказывают нас за что-то". Других инструментов у них нет, считает журналист.

"На этот раз боевые действия возобновили после санкций на Медведчука и его телеканалы. То есть, это было такое "наказание", – сказал представитель ТКГ.

Казанский также отметил, что такие вещи случаются не впервые, а Кремль постоянно сбрасывает ответственность на своих марионеток, которые хозяйничают в ОРДЛО. Это их тактика и она не нова, отметил Казанский.

Справка. Украинская сторона предлагала обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего режима тишины, грубое нарушение которого Россией недавно унесло жизни 4 украинских военных. 2 из 3 представителей ТКГ внесли конкретные предложения, но Россия не согласилась.

Он также подытожил, что надежда на прекращение огня всегда есть. Он не исключает, что удастся договориться. Впрочем, в конце концов, кардинально все изменить возможно будет только тогда, когда в России будет перезагрузка власти.

Казанский о режиме тишины на Донбассе: смотрите видео 24 канала