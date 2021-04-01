Россия начинала конфликт не для того, чтобы его закончить, – Казанский о режиме тишины
Россия в Трехсторонней контактной группе не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе. Так они сбрасывают ответственность за оккупированные территории на своих марионеток там.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский. Он добавил, что Россия постоянно нас шантажирует и не собирается заканчивать войну.
К слову Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе
По его словам, нет ничего нового и удивительного в том, что Россия отказалась от предложения о режиме прекращения огня. Он отметил, что "они не просто так финансируют вооруженные группировки".
Россия же начинала конфликт не для того, чтобы взять и просто так закончить,
– отметил Казанский.
Россия думает, что нас наказывает, – Казанский
Он добавил, что Россия нас регулярно шантажирует вопросом прекращения огня – то соглашаются, а потом его срывают. Так они считают, что "наказывают нас за что-то". Других инструментов у них нет, считает журналист.
"На этот раз боевые действия возобновили после санкций на Медведчука и его телеканалы. То есть, это было такое "наказание", – сказал представитель ТКГ.
Казанский также отметил, что такие вещи случаются не впервые, а Кремль постоянно сбрасывает ответственность на своих марионеток, которые хозяйничают в ОРДЛО. Это их тактика и она не нова, отметил Казанский.
Он также подытожил, что надежда на прекращение огня всегда есть. Он не исключает, что удастся договориться. Впрочем, в конце концов, кардинально все изменить возможно будет только тогда, когда в России будет перезагрузка власти.
Казанский о режиме тишины на Донбассе: смотрите видео 24 канала
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