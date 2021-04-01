Росія починала конфлікт не для того, щоб його закінчити, – Казанський про режим тиші
Росія у Тристоронній контактій групі не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі. Так вони скидають відповідальність за окуповані території на своїх маріонеток там.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив представник Донецької області в ТКГ Денис Казанський. Він додав, що Росія постійно нас шантажує та не збирається закінчувати війну.
До слова Росія у ТКГ не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі
За його словами, немає нічого нового та дивного у тому, що Росія відмовилась від пропозиції щодо режиму припинення вогню. Він наголосив, що "вони не просто так фінансують збройні угрупування".
Росія ж починала конфлікт не для того, щоб його взяти і просто так закінчити,
– зазначив Казанський.
Росія думає, що нас карає, – Казанський
Він додав, що Росія нас регулярно шантажує питанням припинення вогню – то погоджуються, а потім його зривають. Так вони вважають, що "карають нас за щось". Інших інструментів у них немає, вважає журналіст.
"Цього разу бойові дії поновили після санкцій на Медведчука і його телеканали. Тобто, це було таке "покарання", – сказав представник ТКГ.
Казанський також зауважив, що такі речі трапляються не вперше, а Кремль постійно скидає відповідальність на своїх маріонеток, які господарюють в ОРДЛО. Це їхня тактика і вона не нова, зазначив Казанський.
Він також підсумував, що надія на припинення вогню завжди є. Він не виключає, що вдасться домовитись. Втім, зрештою, кардинально все змінити тільки тоді, коли у Росії буде перезавантаження влади.
Казанський про режим тиші на Донбасі: дивіться відео 24 каналу
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