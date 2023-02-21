Не стоит разделять угрозу наступления россиян и применения авиации, – Резников

В СМИ активно обсуждают большое наступление россиян и их планы активно привлечь авиацию. В частности, последнюю предупреждают западные чиновники и СМИ.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал последние новости о планах оккупантов.

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Не следует разделять угрозу наступления россиян и применения авиации. Это две составляющие одного,

– сказал он.

Почему западные СМИ активно распространяют информацию об авиации России

Резников отметил, что "классическая военная наука учит – если планируешь идти в наступление, должна сделать три вещи: заставить своего оппонента остановиться и перейти в оборону; начать властвовать в воздухе, чтобы не дать ему пойти в контрнаступление; должен уничтожать все его резервы, логистические цепочки, запасы – и для этого тоже нужна авиация. Поэтому, когда мы говорим, что россияне готовятся к наступлению, это обязательно и об авиации".

Почему же наши партнеры и западная пресса активно обсуждают это? По словам министра, Украина просила партнеров об артиллерии калибра 155 миллиметров, современных системах залпового огня, в том числе HIMARS, о противокорабельных комплексах, бронированных машинах серьезного уровня, наконец, Patriot, боевых современных танках, самолетах.

Сегодня в этом wish list остались самолеты и системы дальнего поражения, более 200 км. Остальные либо есть, либо уже есть политическое решение. Даже по флоту – в Великобритании у нас уже стоят два минных тральщика с украинским экипажем и флагом. Это наш общий проект. Мы спустили на воду первый корвет класса ADA,

– отметил он.

Украине нужны самолеты

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах, которые могут видеть радарами другие самолеты или ракеты врага, и тоже имеют ракеты.

По его словам, Киев убеждает партнеров, что кроме систем ПВО нужны еще авиационные платформы, чтобы останавливать иранские дроны, сбивать крылатые ракеты и не дать врагу властвовать в нашем небе, когда он будет идти в наступление.

И еще обеспечить наши войска, когда мы будем готовы идти в контрнаступление. То есть сегодня разговоры о наших потребностях в самолетах перешли в другую плоскость: не надо бояться, что это может быть очередной уровень эскалации, потому что ее делают россияне,

– добавил он.

Что говорят о вражеской авиации СМИ