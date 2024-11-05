На Кураховском направлении ситуация стабильно тяжелая. Россия направляет туда значительные резервы, чтобы достичь каких-то успехов. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что противник имеет механизированную компоненту для активных штурмовых действий.

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Бои вблизи Курахово

Денис Попович отметил, что вблизи Курахово россияне сосредоточили более 60 тысяч личного состава. Враг, по его словам, кроме этих сил, привлек еще подкрепление из Селидово, когда завершилась активная фаза боев там.

Что происходит на Кураховском направлении: карта

"Сейчас они (россияне – 24 Канал) Кураховскому направлению придают очень большое значение, сосредотачивая там свое внимание", – сказал он.

Наступление происходит с трех сторон: с севера, с востока и с юга.

Враг хочет зайти в тыл, чтобы перекрыть трассу на Запорожье, чтобы заставить отступить Силы обороны,

– подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что есть информация о контратаках Вооруженных Сил Украины на Кураховском направлении, однако пока неизвестно о последствиях этих действий.

Стоит отметить, что украинские десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли серьезные потери российским силам на Кураховском направлении, уничтожив бронетанковую колонну врага.