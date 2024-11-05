Пополняя потери среди личного состава на этом участке, враг поддерживает необходимое ему соотношение сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Россияне имеют продвижение на юге Донецкой области

Согласно данным британской разведки, оккупантам удалось захватить несколько небольших населенных пунктов и продвинуться до ориентировочно 9 километров в отдельных районах за последнюю неделю.

В частности, на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку. Кроме того, в 15 километрах к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово.

По словам экспертов, скорее всего текущая ситуация создает еще более благоприятную для врага обстановку, вызывая угрозу перекрытия логистического узла Покровска. Для этого Россия также регулярно пополняет потери.

Россия продолжает отдавать приоритет южному Донецкому фронту, поддерживая выгодное для себя соотношение сил в этом секторе, что частично объясняет ускорение темпов российского наступления. Несмотря на большие потери личного состава, Россия продолжает набирать большое количество людей для поддержки своих операций на юге Украины,

– говорится в сообщении разведки.

К слову, ранее Институт изучения войны 5 ноября обновил данные о ситуации на фронте. По данным ISW, украинским бойцам удалось продвинуться на севере Харьковщины, зато враг несколько улучшил свои позиции на востоке.