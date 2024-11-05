Поповнюючи втрати серед особового складу на цій ділянці, ворог підтримує необхідне йому співвідношення сил. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Росіяни мають просування на півдні Донецької області

Згідно з даними британської розвідки, окупантам вдалося захопити декілька невеликих населених пунктів та просунутися до орієнтовно 9 кілометрів в окремих районах за останній тиждень.

Зокрема, на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і заявляють, що захопили Курахівку. Крім того, за 15 кілометрів на південний схід від Покровська Росія захопила Селидове.

За словами експертів, радше за все поточна ситуація створює ще більш сприятливу для ворога обстановку, спричиняючи загрозу перекриття логістичного вузла Покровська. Для цього Росія також регулярно поповнює втрати.

Росія продовжує віддавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу. Попри великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки своїх операцій на півдні України,

– йдеться у повідомленні розвідки.

До слова, раніше Інститут вивчення війни 5 листопада оновив дані щодо ситуації на фронті. За даними ISW, українським бійцям вдалося просунутися на півночі Харківщини, натомість ворог дещо покращив свої позиції на Сході.