Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ежедневную утреннюю сводку Генштаба ВСУ. Кроме того, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, 11 авиаударов и 2 640 обстрелов, 95 из которых из реактивных систем залпового огня.

К теме ВСУ продвинулись на Харьковщине и Донетчине, успехи врага на Востоке: обзор фронта и карты ISW

Какая ситуация на фронте сейчас

На Харьковском направлении, активно применяя авиацию, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска.

Россияне атаковали возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

Возле Колесниковки россияне штурмовали позиции Сил обороны: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Чернещины, Грековки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону. В течение суток оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 84 атаки позиций в направлении населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

Что происходит на Кураховском направлении

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций в районах Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть вражеских атак в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории Россия активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки враг совершил 127 артиллерийских обстрелов населенных пунктов.