На Курахівському напрямку ситуація стабільно важка. Росія скеровує туди значні резерви, щоб здобути якихось успіхів. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що противник має механізовану компоненту для активних штурмових дій.

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Бої поблизу Курахового

Денис Попович зауважив, що поблизу Курахового росіяни зосередили понад 60 тисяч особового складу. Ворог, за його словами, окрім цих сил, залучив ще підкріплення із Селидового, коли завершилась активна фаза боїв там.

Що відбувається на Курахівськаму напрямку: карта

"Зараз вони (росіяни – 24 Канал) Курахівському напрямку надають дуже велике значення, зосереджуючи там свою увагу", – сказав він.

Наступ відбувається з трьох боків: з півночі, зі сходу та з півдня.

Ворог хоче зайти в тил, щоб перекрити трасу на Запоріжжя, аби змусити відступити Сили оборони,

– підкреслив військовий оглядач.

Він додав, що є інформація про контратаки Збройних Сил України на Курахівськаму напрямку, однак поки невідомо про наслідки цих дій.

Варто зазначити, що українські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завдали серйозних втрат російським силам на Курахівському напрямку, знищивши бронетанкову колону ворога.