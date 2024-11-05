По противнику успішно відпрацювала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".
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Ворог зазнав втрат на Курахівському напрямку
Так, колони російської бронетехніки виходили на рубіж атаки й тут же завершили "спецоперацію". Воїни окремої десантно-штурмової бригади знищили бронетанкову колону з десантом російських окупантів. Бійці також показали яскраві кадри знищення ворога.
На відеокадрах відзнятих дронами-камікадзе та контрольними БПЛА – блискуча спільна бойова робота протитанкістів, операторів ударних дронів, саперів, незламних десантників на передньому краї,
– йдеться у повідомленні ОТУВ "Хортиця".
79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада знищила ворожу колону: дивіться відео
Внаслідок підривів на мінних полях, вогню артилерії, ударів баражуючих боєприпасів і протитанкових ракет було знищено: щонайменше один танк, 5 бойових броньованих машин і мотоцикл загарбників. Ворожу піхоту ж добивали скидами гранат з БПЛА.
До речі, нещодавно воїни 73 морського центру ССО атакували окупантів дронами та спалили місця їхнього перебування. Судячи з відео, під прицілом української армії були не лише пункти базування росіян, а і їхні БК.