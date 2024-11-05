По противнику успішно відпрацювала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

Дивіться також Понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога 5 листопада

Ворог зазнав втрат на Курахівському напрямку

Так, колони російської бронетехніки виходили на рубіж атаки й тут же завершили "спецоперацію". Воїни окремої десантно-штурмової бригади знищили бронетанкову колону з десантом російських окупантів. Бійці також показали яскраві кадри знищення ворога.

На відеокадрах відзнятих дронами-камікадзе та контрольними БПЛА – блискуча спільна бойова робота протитанкістів, операторів ударних дронів, саперів, незламних десантників на передньому краї,

– йдеться у повідомленні ОТУВ "Хортиця".

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада знищила ворожу колону: дивіться відео

Внаслідок підривів на мінних полях, вогню артилерії, ударів баражуючих боєприпасів і протитанкових ракет було знищено: щонайменше один танк, 5 бойових броньованих машин і мотоцикл загарбників. Ворожу піхоту ж добивали скидами гранат з БПЛА.

До речі, нещодавно воїни 73 морського центру ССО атакували окупантів дронами та спалили місця їхнього перебування. Судячи з відео, під прицілом української армії були не лише пункти базування росіян, а і їхні БК.