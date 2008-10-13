До того ж, у вересні цей показник становив трохи більше 42 тис. тонн, що майже на 15% менше, ніж у серпні. Учасники ринку та експерти пояснюють спад дефіцитом сировини, зниженням купівельної спроможності громадян та ускладненням доступу компаній до банківських позик. У зв'язку зі збереженням цих факторів виробники не бачать підстав для поліпшення ситуації в найближчій перспективі. Але основним ризиком, здатним ще більше знизити обсяги виробництва продуктів харчування, можуть стати дії Російської Федерації, пов'язані з обмеженням доступу на свій ринок української продукції. Нагадаємо, на початку вересня в уряді Росії заявили про можливість запровадити ліміти на імпорт низки українських товарів. Тоді експерти припускали, що обмеження, у першу чергу, стосуватимуться продукції сільського господарства. Зазначимо, за підсумками I півріччя 2008 року експорт української агропродукції в Росію склав мільярд 735 млн. доларів.