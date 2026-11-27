В ночь на 27 ноября российские войска провели атаку на девять областей Украины. Под ударом оказались железнодорожная инфраструктура, энергетические объекты, гражданские предприятия и жилые дома. В результате обстрелов один человек погиб, еще по меньшей мере шестеро пострадали.

О последствиях сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Какие объекты повредила Россия во время ночной атаки?

В Днепропетровской области российские войска провели атаку на железнодорожные станции в Кривом Роге и Каменском. Также под ударом оказались две угольные шахты. В результате обстрелов повреждены тепловозы.

В Винницкой и Кировоградской областях враг атаковал электроподстанции, в частности те, которые обеспечивают работу железнодорожной инфраструктуры.

В Запорожье, Киевской и Николаевской областях российские удары повредили гражданские предприятия. В частности, пострадали производственные и складские помещения.

Есть погибший и пострадавшие

В Харьковской области российские дроны провели атаку на Изюм. В результате попадания возник пожар в многоквартирном доме, пять человек пострадали.

В Одесской области поврежден частный жилой дом. В Сумской области под ударом оказались общежитие и еще один жилой дом.

Последствия атаки в ночь на 27 ноября / Фото телеграм-канала Сергея Корецкого

В целом в результате ночных атак погиб один человек, по меньшей мере шестеро получили ранения.

В настоящее время соответствующие службы работают на местах российских ударов, оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрелов.

Россия систематически проводит атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить логистику и затруднить перевозки. В частности, 23 ноября российский дрон повредил тепловоз в Житомирской области, а 24 ноября оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции Коростень, в результате чего погиб один человек, еще двое получили ранения.