Россия нанесла ракетные удары по Жмеринке и Казатину: есть погибшие и раненые
25 апреля 2022 , 10:43Читати новину українською
Источник:Сергей Борзов
25 апреля, во время утренней сирены, враг нанес ракетные удары по Жмеринке и Казатину, что в Винницкой области. Уже известно о погибших.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
К теме В Ровненской области оккупанты дважды ударили по железнодорожной инфраструктуре
По его словам, российские оккупанты пытаются нанести удары по объектам критической инфраструктуры.
Есть жертвы и раненые. Работают спасательные службы. Подробности позже,
– сообщил Борзов.
Напомним, что около 9 утра сообщалось, что в области было слышно несколько взрывов.
Смотрите утреннюю сводку Генштаба за 25 апреля: видео