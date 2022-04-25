Россия нанесла ракетные удары по Жмеринке и Казатину: есть погибшие и раненые

25 апреля 2022 , 10:43
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Сергей Борзов

25 апреля, во время утренней сирены, враг нанес ракетные удары по Жмеринке и Казатину, что в Винницкой области. Уже известно о погибших.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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По его словам, российские оккупанты пытаются нанести удары по объектам критической инфраструктуры.

Есть жертвы и раненые. Работают спасательные службы. Подробности позже,
– сообщил Борзов.

Напомним, что около 9 утра сообщалось, что в области было слышно несколько взрывов.

Смотрите утреннюю сводку Генштаба за 25 апреля: видео

 

Автор: Марта Пономаренко