Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что утром были ракетные удары по центру Купянска, пишет 24 Канал. Разрушениям подверглось здание краеведческого музея.

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В Купянске после ракетного удара госпитализировали четыре человека

По состоянию на 11:29 два человека находились под завалами, тело одной женщины подразделения ГСЧС достали.

По нашей информации еще один человек может находиться под завалами. 4 человека госпитализированы, 6 человек получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации,

– рассказал Синегубов.

Он отметил, что российские террористы обстреляли Купянск ракетами С-300. Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что возле здания, где находились люди, нет ни одной военной инфраструктуры.

Синегубов также рассказал, что первыми на помощь пришли сотрудники полиции, сразу приступившие к разбору завалов. После этого приехали подразделения ГСЧС.

В настоящее время на месте ракетного удара в Купянске работает тяжелая техника, чтобы деблокировать помещение, где могут быть люди.

Российский обстрел унес жизнь работницы музея

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телемарафона сообщил, что жертвой ракетного удара по Купянску стала работница краеведческого музея.

"Враг уничтожает и нашу культуру, и людей", – заявил Александр Ткаченко.

Зеленский отреагировал на террор в Купянске

На циничный теракт России в центре Купянска отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью. Также Зеленский показал видео с последствиями ракетных обстрелов.

"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!", – написал глава государства.

Президент подчеркнул, что ответственные за военные преступления точно будут безжалостно наказаны.